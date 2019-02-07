Четверг, 7 Февраля 2019 года
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В небе над Испанией столкнулись два легкомоторных самолета

Происшествия

Погибли женщина-инструктор и ее ученик

Мадрид, 7 февраля 2019, 09:44 — REGNUM  6 февраля в Испании потерпел крушение учебный легкомоторный самолет. Находившиеся на борту погибли, пишет газета ABC.

Самолет рухнул на сельскую дорогу в муниципалитете Кихорна (провинция Мадрид). В кабине находились 30-летняя женщина-инструктор из летной школы Quality Fly и ее ученик, 26-летний уроженец Афганистана.

По версии Гражданской гвардии Испании, воздушное судно столкнулось в воздухе с другим сверхлегким самолетом. Пилот последнего сумел приземлиться. Именно он вызвал спасательные службы к месту крушения.

Это второе авиапроисшествие в районе Мадрида за сутки. 5 февраля двое 66-летних мужчин получили серьезные ранения при неудачной посадке сверхлегкого самолета.

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Авиапроисшествия
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