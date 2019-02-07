В Павлодарской области Казахстана четыре человека отравились угарным газом

Астана, , 09:38 — REGNUM В селе Узынбулак Баянаульского района Павлодарской области Казахстана в жилом доме из-за отравления угарным газом погибли четыре человека, в том числе двое детей, заявил представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики Нурсултан Нурахметов, сообщает 7 февраля агентство «КазТАГ».

По данным комитета, угарный газ попал в двухквартирный жилой дом по причине неисправности печного отопления на твердом топливе. В результате погибла семья из четырех человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля в Астане произошло возгорание временной постройки, в которой проживала многодетная семья. В результате пожара погибли пятеро детей.

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