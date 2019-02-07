Два контрабандиста пытались пронести наркотики на гей-круиз

Майами, США, , 09:37 — REGNUM Государственный подрядчик и еще один человек были арестованы по обвинению в незаконном обороте наркотиков и контрабанде лекарственных препаратов, при попытке сесть на отправлявшийся в гей-круиз лайнер в Майами, сообщает 7 февраля CBS.

В отчетах об аресте не было названия судна и круиза, на котором Питер Мелендес и Роберт Келер пытались сесть в воскресенье, но источники подтвердили, что двое мужчин планировали посетить круиз Allure Caribbean, который в настоящее время идет по Карибскому морю. Согласно полицейскому отчету, собака, находящая наркотики, обнаружила в багаже 27 граммов экстази, 18 граммов кетамина, 246 граммов гамма-гидроксибутирата, 7 граммов Виагры и 5 граммов аддералла.

Мужчины были арестованы отчасти потому, что правительство перехватило электронные письма, отправленные с рабочего компьютера Мелендеса, в котором он обсуждал планы контрабанды и распространения наркотиков на борту, говорится в полицейском докладе.