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Спасатели извлекли тело из обломков самолета футболиста Салы

Происшествия

21 января из французского Нанта в столицу Уэльса Кардифф вылетел и через некоторое время пропал с радаров одномоторный самолет Piper Malibu

Лондон, 7 февраля 2019, 09:17 — REGNUM  Со дна Ла-Манша спасатели достали тело человека, найденное на месте крушения перевозившего аргентинского футболиста Эмилиано Сала легкомоторного самолета. Об этом информирует Sky News со ссылкой на следователей.

«Из обломков самолёта… было успешно «извлечено тело», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 января из французского Нанта в столицу Уэльса Кардифф вылетел и через некоторое время пропал с радаров одномоторный самолет Piper Malibu.

На борту воздушного судна находились два человека — футболист уэльского клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Сала и пилот Дэйв Ибботсон.

Позже на дне Ла-Манша были обнаружены обломки самолета.

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Авиапроисшествия
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