До —52°C: десятки жителей Забайкалья получили обморожения

Чита, , 09:18 — REGNUM В связи с сильными морозами в Забайкальском крае участились случаи обморожения. По данным регионального министерства здравоохранения, в больницах Читы сейчас проходят лечение 25 пациентов.

Только за последнюю неделю в ожоговое отделение первой городской больницы Читы с холодовыми травмами был принято 12 человек.

«Летальный случай зафиксирован один в начале января — женщина, ведущая асоциальный образ жизни, скончалась от общей холодовой травмы», — пояснили чиновники.

Как отмечают медицинские работники, нынешней зимой пострадавших от мороза примерно на треть больше, чем в 2018 году. Всего за период с 1 октября 2018 года по 1 февраля 2019 года за медпомощью в связи с переохлаждение обратились 173 человека, из них 10 детей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Сибири сейчас господствует Арктический антициклон, температура воздуха опускается местами до — 52 градусов Цельсия.

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