В Италии погиб украинский бизнесмен Денис Русин — СМИ

Рим, , 09:08 — REGNUM На Сицилии в провинции Агридженто в ДТП погиб украинский бизнесмен Денис Русин, сообщило 4 февраля местное издание Giornale Di Sicilia.

Бизнесмен ехал на мотоцикле, но не справился с управлением и врезался в автомобиль. Русин скончался по дороге в больницу. Водитель автомобиля не пострадал.

Денис Русин владел портовым оператором «Аскет-Шиппинг». Компания базируется в Бердянске и имеет несколько филиалов в других городах Украины. В 2018 году она загрузила 49 судов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля кандидат в президенты Украины Ольга Богомолец попала в ДТП в Одессе. Она получила травмы правого плеча и ноги.

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