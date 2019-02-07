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В Италии погиб украинский бизнесмен Денис Русин — СМИ

Происшествия

Мужчина разбился на мотоцикле

Рим, 7 февраля 2019, 09:08 — REGNUM  На Сицилии в провинции Агридженто в ДТП погиб украинский бизнесмен Денис Русин, сообщило 4 февраля местное издание Giornale Di Sicilia.

Бизнесмен ехал на мотоцикле, но не справился с управлением и врезался в автомобиль. Русин скончался по дороге в больницу. Водитель автомобиля не пострадал.

Денис Русин владел портовым оператором «Аскет-Шиппинг». Компания базируется в Бердянске и имеет несколько филиалов в других городах Украины. В 2018 году она загрузила 49 судов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля кандидат в президенты Украины Ольга Богомолец попала в ДТП в Одессе. Она получила травмы правого плеча и ноги.

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Дорожно-транспортные происшествия
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