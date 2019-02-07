Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Число жертв обрушения дома в Стамбуле выросло до трех

Происшествия

В настоящее время на месте трагедии работают спасатели

Стамбул, Турция, 7 февраля 2019, 08:41 — REGNUM  Жертвами обрушения 14-квартирного семиэтажного здания в Стамбуле стали три человека. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, сообщил мэр города Али Йерликая.

«В результате ЧП погибли 3 человека, — сказал он. — Еще 12 пострадали».

В настоящее время на месте трагедии работают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, многоэтажный жилой дом рухнул в азиатской части Стамбула 6 февраля. Причиной ЧП могла стать незаконная перестройка здания — три верхних этажа были надстроены незаконно.

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Обрушения зданий
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