Службы безопасности Уганды начали подавление забастовки студентов — СМИ

Кампала, , 07:48 — REGNUM Полиция и военные начали подавление забастовки студентов в университете Макерере в Уганде, сообщает Daily Monitor Uganda.

Службы безопасности были рассредоточены по территории университета, начиная с 6 января.

Студенты объявили забастовку в солидарность со своими преподавателями, которые бастуют уже три недели. Преподаватели требуют возвращения членов руководства университета, которые были незаконно сняты с должностей проректором профессором Барнабасом Навангве.

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