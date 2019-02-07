Военнослужащий из Уганды признан виновным в убийстве четырех человек

Кампала, , 07:15 — REGNUM Солдат фронта народной обороны Уганды (UPDF) Иссак Ньютон Окелло признан виновным в убийстве семьи из четырех человек. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

В декабре 2018 года он убил троих членов семьи. При этом убитая женщина находилась на седьмом месяце беременности. За убийство ее нерожденного ребенка на Окелло также было заведено уголовное дело.

Окелло признан виновным в убийствах и приговорен к 80 годам тюремного заключения.

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