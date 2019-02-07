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В Томске при пожаре в деревянном доме погибли два человека

Происшествия

Ещё двое получили травмы

В Томске при пожаре в деревянном доме погибли два человека
Иллюстрация: Пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области
Пожар в Томске

Томск, 7 февраля 2019, 06:50 — REGNUM  Утром 7 февраля в Томске произошёл серьёзный пожар в двухэтажном двухподъездном восьмиквартирном деревянном доме на ул. Профсоюзной. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС России по Томской области, пожарным удалось спасти 12 человек, из них двое получили травмы. Два человека погибли.

К моменту приезда огнеборцев горела квартира на первом этаже. Огонь вышел в тамбур и перекинулся на крышу. Пожару был присвоен второй ранг сложности. На место прибыли дополнительные силы. Дом удалось отстоять. Пожар полностью ликвидировали в 06:43 (местн.).

Людей из дома спасали по трёхколенным лестницам через окна и по лестничному маршу. 88-летнюю женщину и ее 55-летнего сына, которые надышались дымом, пожарные спускали по лестнице на руках. Им оказали первую помощь и госпитализировали в Областную клиническую больницу.

В квартире, с которой начался пожар, сотрудники МЧС обнаружили тела двух человек — мужчины и женщины. Квартира на первом этаже выгорела, огонь повредил тамбур и частично обрешётку крыши дома. Общая площадь пожара — 80 кв.м. В его ликвидации участвовали 49 человек и 12 единиц техники. Причина устанавливается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Томске 1 февраля при пожаре погиб основатель известного в Сибири театра кукол, режиссёр и создатель уникальных механических кукол Владимир Захаров. Обстоятельства трагедии выясняют следователи.

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Пожары в жилых домах
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