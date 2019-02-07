В Москве 7 февраля ожидаются сильный снегопад и гололедица

Москва, , 05:09 — REGNUM Москву и Московскую область накроет мощный снегопад, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Ожидается, что сильный мокрый снег будет идти всю ночь с 6 на 7 февраля. В связи с этим водителям автотранспорта рекомендуют быть внимательней на дорогах и проявлять осторожность из-за вероятной гололедицы.

Пешеходам синоптики советуют обращать внимание на линии электропередач, которые могут быть повреждены в результате снегопада.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным синоптиков, снегопад в Москве может продлиться до 9 февраля. Сильных морозов в столице не ожидается, температура воздуха не опустится ниже — 4° по Цельсию.

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