Четверг, 7 Февраля 2019 года
05:10:01 МСК

В Москве 7 февраля ожидаются сильный снегопад и гололедица

Происшествия

Водителям советуют быть внимательнее на дорогах

Москва, 7 февраля 2019, 05:09 — REGNUM  Москву и Московскую область накроет мощный снегопад, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Ожидается, что сильный мокрый снег будет идти всю ночь с 6 на 7 февраля. В связи с этим водителям автотранспорта рекомендуют быть внимательней на дорогах и проявлять осторожность из-за вероятной гололедицы.

Пешеходам синоптики советуют обращать внимание на линии электропередач, которые могут быть повреждены в результате снегопада.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным синоптиков, снегопад в Москве может продлиться до 9 февраля. Сильных морозов в столице не ожидается, температура воздуха не опустится ниже — 4° по Цельсию.

Читайте ранее в этом сюжете: Москвичам на 5 февраля пообещали пасмурную погоду и гололёд

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сводки погоды и экомониторинг в Москве и Подмосковье
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить