Флоридец пытался задавить сына машиной за отказ принимать ванну

Орландо, США, , 04:53 — REGNUM Житель северного района американского штата Флорида пытался задавить своего сына автомобилем, так как ребенок отказывался мыться, сообщает телеканал NBC.

Сообщается, что в полицию заявили очевидцы произошедшего. Они услышали детские крики и шум двигателя автомобиля, а затем увидели ребенка, убегающего от машины, за рулем которой оказался его отец. Ребенок забежал в дом одного из очевидцев и попросил о помощи.

Как сообщила полиция, ребенок заявляет, что до инцидента отец его неоднократно уговаривал принять ванну и помыться. После множественных отказов отец ребенка решил прибегнуть к воспитательным мерам — отшлепать сына ремнем. Ребенок сбежал из дома, после этого отец погнался за ним на своем автомобиле.

Предполагается, что отец ребенка находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, так как на момент ареста не мог стоять и передвигаться самостоятельно. Ему предъявлены обвинения в домашнем насилии с применением оружия, а также в оказании сопротивления полицейским.

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