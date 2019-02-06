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В Мексике растёт число жертв взрыва на нефтепроводе

Происшествия

Число погибших в результате ЧП в мексиканском штате Идальго достигло 128 человек

Мехико, 6 февраля 2019, 23:59 — REGNUM  Число погибших в результате взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 128 человек. Об этом сообщила 6 февраля пресс-служба Института социального страхования Мексики.

Как сообщается, ещё несколько пострадавших скончались в больнице от полученных травм. На данный момент под наблюдением медиков остаются 19 человек.

Напомним, взрыв на нелегальном нефтепроводе в мексиканском штате Идальго произошёл 18 января. На месте погибли 68 человек, ещё более 80 человек были доставлены в больницы с ранениями и ожогами.

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