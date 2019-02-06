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Сбивший на автомобиле полицейского в Москве задержан в Тульской области

Происшествия

После наезда на полицейского в Северном Бутово в Москве был объявлен план «Перехват»

Москва, 6 февраля 2019, 23:37 — REGNUM  Подозреваемый в наезде на сотрудника полиции вечером 6 февраля на юге Москвы задержан за пределами столичного региона. Об этом сообщил журналистам начальник управления информации и общественных связей управления МВД России по Москве Юрий Титов.

По его словам, через три часа после объявления плана «Перехват» предполагаемый злоумышленник был задержан на территории Тульской области. Сообщается, что в ближайшее время задержанный будет доставлен в Москву.

Напомним, ранее сегодня сотрудник полиции был сбит неизвестным на автомобиле в московском районе Северное Бутово.

Как сообщили позднее в пресс-службе МВД, инцидент произошёл в районе дома №5 по улице Старокачаловская. Подозреваемый в совершении преступления, пытаясь сбежать, сел в автомобиль и совершил наезд на полицейского, нанеся ему телесные повреждения.

Сотрудник полиции применил табельное оружие, тем не менее злоумышленнику удалось скрыться.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве неизвестные сбили на автомобиле сотрудника полиции

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