Обрушение дома в Стамбуле: двое погибших, шестеро раненых

Стамбул, Турция, , 22:47 — REGNUM Турецкие спасатели сообщили об обнаружении второго погибшего при обрушении восьмиэтажного дома в Стамбуле, 6 февраля передает агентство Reuters.

Также сообщается о шести раненых и потенциально — десятках человек, которые могли оказаться под обломками дома. По информации властей, в доме проживали 43 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в азиатской части Стамбула рухнул восьмиэтажный дом. Причиной обрушения могла стать незаконная перестройка здания — три верхних этажа были надстроены незаконно.

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