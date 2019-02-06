Среда, 6 Февраля 2019 года
22:52:58 МСК

Обрушение дома в Стамбуле: двое погибших, шестеро раненых

Происшествия

В доме проживали 43 человека

Стамбул, Турция, 6 февраля 2019, 22:47 — REGNUM  Турецкие спасатели сообщили об обнаружении второго погибшего при обрушении восьмиэтажного дома в Стамбуле, 6 февраля передает агентство Reuters.

Также сообщается о шести раненых и потенциально — десятках человек, которые могли оказаться под обломками дома. По информации властей, в доме проживали 43 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в азиатской части Стамбула рухнул восьмиэтажный дом. Причиной обрушения могла стать незаконная перестройка здания — три верхних этажа были надстроены незаконно.

Читайте также: Три этажа обрушившегося дома в Стамбуле были достроены незаконно

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обрушения зданий
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить