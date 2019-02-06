Число жертв взрыва на мексиканском нефтепроводе возросло до 128 человек

Мехико, , 22:08 — REGNUM Ещё несколько жителей мексиканского Тлауэлильпана погибли в больницах из-за ранений в результате подрыва нефтепровода Pemex, 6 февраля передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению властей, к настоящему моменту общее число погибших в результате взрыва составляет 128 человек. 19 раненых всё ещё находятся в больницах.

Взрыв и пожар на нефтепроводе в мексиканском штате Идальго произошел 18 января, на месте погибли 68 человек, ранения и ожоги получил 81 человек.

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