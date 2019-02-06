На Украине со склада украли подаренные американцами военные тепловизоры

Киев, , 21:44 — REGNUM С одного из воинских складов во Львове были похищены оптические приборы военного назначения на сумму более $165 тыс. которые были подарены Украине правительством США в рамках программы международной технической помощи. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает украинское Государственное бюро расследований.

Сообщается, что следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, выявили факт хищения имущества со склада воинской части на сумму более 4,5 миллиона гривен (более $165 тыс.).

Речь идет о семи тепловизорных прицелах марки ARCHER и восьми приборах ночного видения. Следствие считает, что хищение произошло из-за халатного отношения начальника склада ракетно-артиллерийского вооружения к учету и сохранности вверенного имущества.

Начальник склада был арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело.