Среда, 6 Февраля 2019 года
21:44:23 МСК

На Украине со склада украли подаренные американцами военные тепловизоры

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Киев, 6 февраля 2019, 21:44 — REGNUM  С одного из воинских складов во Львове были похищены оптические приборы военного назначения на сумму более $165 тыс. которые были подарены Украине правительством США в рамках программы международной технической помощи. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает украинское Государственное бюро расследований.

Сообщается, что следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, выявили факт хищения имущества со склада воинской части на сумму более 4,5 миллиона гривен (более $165 тыс.).

Речь идет о семи тепловизорных прицелах марки ARCHER и восьми приборах ночного видения. Следствие считает, что хищение произошло из-за халатного отношения начальника склада ракетно-артиллерийского вооружения к учету и сохранности вверенного имущества.

Начальник склада был арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Поставки Канадой и США летального оружия на Украину
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить