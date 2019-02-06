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В Москве неизвестные сбили на автомобиле сотрудника полиции

Происшествия

Для поимки преступников в городе введён план «Перехват»

Москва, 6 февраля 2019, 21:05 — REGNUM  Неизвестные на автомобиле сбили сотрудника полиции в московском районе Северное Бутово. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Неизвестные на автомобиле марки Datsun с липецкими номерами совершили наезд на сотрудника полиции. Полицейский применял табельное оружие», — сказал собеседник агентства.

Источник не исключил, что преступники могут быть вооружены. Для их поимки в городе объявлен план «Перехват». Подробности инцидента уточняются.

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