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Кубань: по делу об арестанских бараках для детей-сирот прошли обыски

Происшествия

В администрации района утверждают, что действующий глава не имеет отношения к закупке непригодного жилья

Усть-Лабинск, Краснодарский край, 6 февраля 2019, 19:53 — REGNUM  Обыски по месту жительства и месту работы главы Усть-Лабинского района Краснодарского края проведены правоохранительными органами 6 февраля в рамках расследования уголовного дела о предоставлении квартир детям-сиротам в бывших бараках для заключенных. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Следователь также осмотрел квартиры, которые были ранее выделены администрацией района для детей-сирот — при осмотре в помещениях было зафиксировано наличие плесени. Один из жильцов также сообщил следствию о том, что в адрес администрации ими подавались коллективные жалобы об устранении имевшихся нарушений, но ответы на них так и поступили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении главы Усть-Лабинского района было возбуждено по статье о превышении полномочий. По данным следствия, администрация закупила за 9,4 млн рублей квартиры для детей-сирот, которые по факту оказались помещениями в бараках для заключенных и не соответствовали санитарно-техническим нормам. Между тем в администрации района объясняют, что данные закупки были проведены еще до вступления в должность действующего главы района. В местных СМИ, между тем, вспоминают, что в конце января губернатор Вениамин Кондратьев потребовал от главы района Николая Артющенко покинуть пост. Тот написал заявление об отставке, но позже отказался увольняться.

Читайте ранее в этом сюжете: Кубанские чиновники о бараках для сирот: все законно

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Обеспечение жильём детей-сирот
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