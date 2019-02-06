В Сети появилась видеозапись в места крушения многоэтажного дома в Стамбуле

Стамбул, Турция, , 18:59 — REGNUM Опубликована видеозапись, сделанная на месте обрушения многоэтажного жилого здания в Стамбуле.

Напомним, ранее губернатор Стамбула заявил о незаконном строительстве части рухнувшего здания.

Известно об одном погибшем и нескольких пострадавших, однако этот список не считается окончательным, так как спасательные работы еще ведутся.

Причину обрушения до сих пор установить не удалось.

Читайте ранее в этом сюжете: В Стамбуле рухнул восьмиэтажный дом, есть жертвы