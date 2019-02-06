Среда, 6 Февраля 2019 года
20:20:26 МСК

Экс-полицейский предотвратил ДТП под Иркутском после смерти водителя

Происшествия

Водитель автобуса неожиданно скончался прямо за рулем

Экс-полицейский предотвратил ДТП под Иркутском после смерти водителя
AngelikaGraczyk
Кабина автобуса

Иркутск, 6 февраля 2019, 18:49 — REGNUM  В Иркутской области пассажир автобуса смог предотвратить дорожно-транспортное происшествие после внезапной смерти водителя. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону.

Инцидент произошел в городе Шелехов, расположенном рядом с Иркутском. Водителю автобуса неожиданно стало плохо, он потерял сознание и отпустил руль, после чего автобус начал съезжать с дороги.

Один из пассажиров — бывший сотрудник полиции Сергей Кузьмин — быстро оценил ситуацию и бросился к рулю. Кузьмин смог удержать автобус на дороге, и с помощью других пассажиров они остановили автобус.

Водителю вызвали карету скорой помощи. Пассажиры пытались оказать водителю первую помощь до прибытия медиков, однако это не помогло. Прибывшие врачи констатировали смерть 63-летнего водителя.

Про Кузьмина известно, что он прослужил в органах внутренних дел 27 лет и дослужился до звания подполковника. В 2004 году он ушел на пенсию с должности начальника штаба отдела МВД России по Шелеховскому району.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить