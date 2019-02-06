Тюменка, упавшая с эскалатора, получит 100 тысяч рублей

Тюмень, , 18:58 — REGNUM В Ленинском районном суде 6 февраля вынесено решение против торгового центра «Южный», где на эскалаторе упала покупательница. Общая сумма компенсации пострадавшей составила 100 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

Как следует из материалов дела, обеденное время 15 марта 2017 года в ТЦ «Южный» на улице Мельникайте пенсионерка с полной тележкой товаров зашла на эскалатор, который неожиданно дёрнулся. Тележка покатилась, увлекая за собой покупательницу. После падения женщина не могла двигаться. Встать не позволяла сильная боль в ноге и руке. Сотрудники торгового центра вызвали скорую помощь. Потерпевшая месяц провела в травматологическом отделении больницы. При выписке домой ее транспортировали на носилках. Долгое время она не могла передвигаться и обслуживать себя в быту.

Ленинский районный суд частично удовлетворил иск пожилой тюменки к ООО «Торговый центр «Южный» и взыскал с него 24 тысячи 800 рублей материального ущерба, 65 тысячи рублей компенсации морального вреда и 15 тысяч рублей судебных расходов. Общая сумма компенсации составила 100 тыс. рублей. Тюменка в иске указывала 200 тыс. рублей.