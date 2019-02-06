«Непричастен к преступлениям»: апелляция сити-менеджера района в Чувашии

Чебоксары, , 18:29 — REGNUM В Чувашии завершилось рассмотрение апелляции, поданной защитой главы администрации Цивильского района. Суд первой инстанции признал его виновным в превышении полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности, назначив реальное лишение свободы. Верховный суд Чувашии оставил приговор без изменения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Напомним, следствие установило, что сити-менеджер действовал в интересах руководителя одной из коммерческих организаций, где с 2008 по 2011 годы сам работал в качестве заместителя директора. Согласно материалам дела, которое расследовало СУ СКР по Чувашии, в мае 2017 года в Цивильске по поручению злоумышленника в адрес десяти муниципальных образовательных организаций были направлены требования о расторжении договоров на техобслуживание электроустановок, ранее заключенных с муниципальным предприятием ЖКХ, с последующим заключением таких договоров с вышеуказанной фирмой.

«Поручения были исполнены: договора на обслуживание электроустановок расторгнуты», — говорят в надзорном ведомстве.

Ущерб, нанесённый муниципальному предприятию, оценён в 490 тыс. рублей.

13 ноября 2018 года Цивильский районный суд признал чиновника виновным в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности и превышении должностных полномочий. Как ранее сообщало ИА REGNUM, ему назначено два года лишения свободы в колонии-поселении и 50 тыс. рублей штрафа. Кроме того, чиновник на два года лишен права занимать должности на государственной службе.

Сторона защиты обжаловала приговор суда в апелляционном порядке, «указывая на непричастность к совершенным преступлениям, неправильную квалификацию действий осужденного и чрезмерную суровость назначенного наказания», говорят в прокуратуре. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Чувашии оставила приговор без изменения.

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Напомним, в 2018 году органами прокуратуры республики выявлено 3139 нарушений антикоррупционного законодательства (за 2017 год — 2733), в целях устранения которых принесен 841 протест, в суды направлено 97 исков, внесено 1081 представление. 90 должностных и юридических лиц привлечены к административной ответственности, возбуждено 28 уголовных дел.

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