Под завалами обрушившегося дома в Стамбуле могут быть десятки человек

Стамбул, Турция, , 18:13 — REGNUM Под завалами обрушившегося жилого дома в Турции могут находиться более двадцати человек. Об этом сообщил журналистам глава стамбульского квартала Джевизли Мемиш Диликлиташ, передаёт телеканал NTV.

По словам чиновника, в подвальном помещении здания располагалась ателье, в котором работали 25 сотрудников. Он уточнил также, что всего в восьмиэтажном доме было 24 квартиры.

Как передавало ИА REGNUM, многоэтажный жилой дом обрушился днём 6 февраля в стамбульском районе Малтепе, расположенном в азиатской части города. На месте работают медики, полиция и пожарные расчёты.

Причина обрушения в настоящее время выясняется. По предварительной информации, взрыва в здании не было.

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