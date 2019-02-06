На нефтяном месторождении под Сургутом прогремел взрыв

Сургут, Югра, , 18:06 — REGNUM На Западно-Сургутском нефтяном месторождении, которое расположено в 20 километрах от Сургута, прогремел взрыв. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает диспетчерская служба Сургутского района Югры.

По предварительным данным, хлопок произошел на конденсатопроводе — специальном трубопроводе по которому идет откачка сырья непосредственно от скважины на перерабатывающий завод.

После того как прогремел взрыв на связь перестали выходить два человека, находившиеся в районе места ЧП.

По предварительным данным, на месте взрыва было найдено тело одного из рабочих. О судьбе второго рабочего пока ничего не известно.