Среда, 6 Февраля 2019 года
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На нефтяном месторождении под Сургутом прогремел взрыв

Происшествия

По предварительным данным, есть погибшие

Сургут, Югра, 6 февраля 2019, 18:06 — REGNUM  На Западно-Сургутском нефтяном месторождении, которое расположено в 20 километрах от Сургута, прогремел взрыв. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает диспетчерская служба Сургутского района Югры.

По предварительным данным, хлопок произошел на конденсатопроводе — специальном трубопроводе по которому идет откачка сырья непосредственно от скважины на перерабатывающий завод.

После того как прогремел взрыв на связь перестали выходить два человека, находившиеся в районе места ЧП.

По предварительным данным, на месте взрыва было найдено тело одного из рабочих. О судьбе второго рабочего пока ничего не известно.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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