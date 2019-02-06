Греческая полиция арестовала анархистов, захвативших здание в Афинах

Афины , , 17:44 — REGNUM Греческая полиция смогла освободить здание греко-турецкой торговой палаты в Афинах, которое сегодня было захвачено греческими анархистами из группировки «Рубикон» и курдами. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщают греческие СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, анархистская группировка «Рубикон» захватила здание греко-турецкой торговой палаты в знак солидарности с курдами и против изоляции курдского лидера Абдуллы Оджалана, который с 1999 года отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме.

В захвате также участвовали и курды.

Полиция сообщила, что в здании греко-турецкой торговой палаты были задержаны 10 анархистов и 10 курдов. Всех их доставили в управление полиции Аттики.

Стоит отметить, что анархисты из группировки «Рубикон» постоянно нападают на греческие государственные учреждения, а также компании. Нападения анархистов также осуществляются на дипломатические представительства других стран.

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