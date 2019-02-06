Среда, 6 Февраля 2019 года
17:26:43 МСК

В Тюмени сгорел двухэтажный автосервис

Происшествия

Пострадавших нет

Тюмень, 6 февраля 2019, 17:26 — REGNUM  В Тюмени 14 единиц спецтехники тушили пожар на одном из крупных городских автосервисов в городе на ул. Логунова. Двухэтажное здание сильно пострадало, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Сигнал в дежурную часть поступил в 15:24 по местному времени (13:24 мск). К месту происшествия были направлены 33 человека личного состава спасательной службы и 14 единиц спецтехники МЧС.

Сотрудники станции техобслуживания эвакуировались самостоятельно. Автомобилей на момент пожара, к счастью, на СТО не было. Пострадавших нет. Причины пожара выясняются. Известно, что очаг возгорания находился на втором этаже.

Напомним, 3 февраля в Тюмени сгорел сгорел крупный ангар, где располагались мебельный цех и склад.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюмени сгорел мебельный цех

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Пожары и взрывы на предприятиях
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