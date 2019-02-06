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Житель Сочи напал на сотрудницу банка с ножом: подозреваемый задержан

Происшествия

Девушка в больнице

Житель Сочи напал на сотрудницу банка с ножом: подозреваемый задержан
niekverlaan
С ножом

Сочи, Краснодарский край, 6 февраля 2019, 17:21 — REGNUM  Правоохранительными органами задержан житель Сочи, напавший на сотрудницу отделения одного из банков с ножом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, в отношении 43-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Инцидент произошел накануне, 5 февраля, в дневное время, мужчина пришел в отделение одного из банков в городе Сочи. В отделе по работе с клиентами его обслуживала 27-летняя сотрудница банка. По данным следствия, в какой-то момент мужчина перепрыгнул через стойку, отделявшую его от сотрудницы, достал кухонный нож и начал наносить им удары девушке. Мужчину обезвредили коллеги пострадавшей, они же вызвали скорую и полицию.

Девушка получила колото-резаные раны и открытую черепно-мозговую травму. Сейчас она находится в больнице, где ей оказывается помощь.

Подозреваемый в нападении задержан, в ближайшее время следствие намерено выйти в суд с ходатайством о его аресте. В СКР сообщили также, что в отношении задержанного назначено проведение психолого-психиатрической судебной экспертизы.

Отметим, что, как сообщили «Кубанские новости», до нападения на сотрудницу банка мужчина вел себя неадекватно, провоцировал конфликт с окружающими. По информации издания, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

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