В Бельгии ограбили банк по сюжету рассказа Артура Конан Дойля

Антверпен, Бельгия, , 16:55 — REGNUM В бельгийском городе Антверпен неизвестный ограбили отделение банка BNP Paribas, почти следуя сюжету одного из рассказов писателя Артура Конан Дойля — «Союз рыжих». Об этом сообщают бельгийские СМИ.

Ограбление было совершено в минувшие выходные. Грабители сделали подкоп из подвала соседнего дома, в котором они смогли снять квартиру. При этом грабителя явно рисковали, так как делали свой подкоп через канализационную сеть — в случае сильного дождя они вполне могли захлебнуться в узких трубах.

Пробравшись через подкоп в хранилище, грабители обчистили несколько десятков банковских ячеек, украв оттуда все ценности. Грабителям удалось благополучно скрыться. В отличие от рассказал Конан Дойля, бельгийская полиция пока не нашла грабителей.

У полиции есть только одна зацепка — показания владельца квартиры, сданной грабителям. Мужчина рассказал стражам порядка, что он сдал старую квартиру какому-то мужчине за баснословные для её условий деньги.

Ситуацию осложняет тот факт, что грабители обчистили именно банковские ячейки. Информация о содержимом ячеек есть только у их владельцев, даже администрация банка не знает, что там хранится. В связи с этим оценить ущерб пока не представляется возможным.