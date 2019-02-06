Курганский таксист обвиняется в похищении должника

Курган, , 16:59 — REGNUM В Курганской области отправлено в суд дело о похищении пассажира таксистом. Преступление было совершено с целью принуждения клиента вернуть долг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

По версии следствия, в октябре 2018 года после полуночи в автомобиль 30-летнего таксиста сел мужчина, который оказался пассажиром, ранее не рассчитавшимся за поездку. Мужчина тоже узнал таксиста и пытался убежать. Но водитель успел догнать должника и запихнул в багажник, затем вывез в безлюдное место, где избил, требуя возвращения долга.

Получив согласие, таксист отправился с «зайцем» в путь, однако тот успел отправить сигнал о помощи через единый номер вызова экстренных оперативных служб «112». Таксист высадил потерпевшего и скрылся.

Водитель такси обвиняется теперь по ч.1 ст.126 УК РФ («Похищение человека»), ч.2 ст.330 УК РФ («Самоуправство»). Его уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.