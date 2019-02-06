Среда, 6 Февраля 2019 года
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В стамбульском районе Малтепе рухнул жилой шестиэтажный дом

Происшествия

Под завалами есть люди

Стамбул, Турция, 6 февраля 2019, 16:43 — REGNUM  Стали известны подробности обрушения шестиэтажного здания в Стамбуле. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает турецкий телеканал NTV.

Рухнуло шестиэтажное здание в стамбульском районе Малтепе, который расположен в азиатской части города. Здание было жилым, так что под завалами могут быть люди.

На месте происшествия уже находятся кареты скорой помощи, наряды полиции, пожарные расчеты и спасатели.

Идет разбор завалов.

Причина обрушения устанавливается.

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Обрушения зданий
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