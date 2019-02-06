В Югре сотрудник ДПС «перепутал» водителя с гранатой

Сургут, Югра, , 16:23 — REGNUM В Югре за избиение автомобилиста на три года условно осуждён сотрудник дорожно-постовой службы. Бывший полицейский приговорён к трём годам лишения свободы условно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Следствием и судом установлено, что 27 мая 2016 года около двух часов ночи на улице Киртбая города Сургута сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль под управлением местного жителя. В ходе проверки документов водитель не предоставил полиса обязательного страхования гражданской ответственности. Тогда его пригласили сесть в патрульный автомобиль для составления административного протокола. Водитель, заблокировав двери машины, пытался скрыться, нарушая правила дорожного движения. Для его задержания пришлось привлечь ещё один наряд ДПС.

Когда автомобиль с нарушителем был остановлен, водителя уложили на землю, а сотрудник ДПС безосновательно нанёс ему два удара ногой в область нижних конечностей, утверждают следователи.

Обвиняемый свою вину не признал. На допросах заявлял следователю, что во время задержания ногой пинал не водителя, а предмет, похожий на «гранату». Но эти показания были опровергнуты потерпевшим, очевидцами и другими сотрудниками ДПС, принимавшими участие в задержании автомобиля.

Приговором Сургутского городского суда сотрудник ДПС признан виновным в превышении должностных полномочий и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно, а также с лишением права занимать должности, связанные с функциями представителя власти на государственной службе, в правоохранительных органах и в органах муниципального самоуправления сроком на два года. Приговор суда в законную силу не вступил.

Напомним, ранее, 4 февраля, на четыре года условного срока был осуждён госавтоинспектор из Нижневартовска, который умышленно нанёс водителю транспортного средства удары в область живота и по руке.

Видео: канал следственного управления СК РФ по ХМАО-Югре на Youtube.

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