В столице Греции анархисты захватили греко-турецкую торговую палату

Афины , , 16:10 — REGNUM В Афинах греческие анархисты из группировки «Рубикон» захватили здание греко-турецкой торговой палаты. Соответствующее заявление было опубликовано сегодня, 6 февраля, на сайте этой анархистской организации.

Греческие анархисты заявляют, что они захватили здание греко-турецкой торговой палаты в столице Греции в знак солидарности с курдами, которые требуют прекратить изоляцию их лидера Абдуллы Оджалана. В заявлении «Рубикона» сказано, что в захвате также участвовали и курды.

Напомним, что курдский лидер Абдулла Оджалан отбывает пожизненное заключение к турецкой тюрьме с 1999 года. Поддерживающие его курды проводят акции протеста и объявили голодовку. Греческие анархисты выражают им свою солидарность.

«Солидарность с курдами, проводящими голодовку с требованием прекратить изоляцию Оджалана», — сказано в заявлении «Рубикона»

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