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Суд продлил арест Кокорину и Мамаеву до 8 апреля

Происшествия

Судья постановила удовлетворить ходатайство следствия

Суд продлил арест Кокорину и Мамаеву до 8 апреля
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Павел Мамаев

Москва, 6 февраля 2019, 15:58 — REGNUM  Тверской районный суд Москвы продлил срок пребывания под стражей известным футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передаёт 6 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Судья постановила удовлетворить ходатайство следствия о продлении ареста до 8 апреля. Останется под стражей и Кирилл Кокорин, брат нападающего «Зенита».

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Футболисты Кокорин и Мамаев стали участниками потасовок в центре Москвы в октябре 2018 года. В числе пострадавших оказались директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак и генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

Незадолго до заседания футбольные клубы арестованных подали заявки в еврокубки. И если санкт-петербургский «Зенит» включил Кокорина в список игроков, несмотря на арест и следствие, то «Краснодар» вносить Мамаева не стал.

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