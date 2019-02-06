Четыре человека скончались от лихорадки Денге в Индонезии — СМИ

Матарам, Индонезия, , 16:03 — REGNUM По меньшей мере четыре человека погибли от лихорадки Денге в индонезийской провинции Западная Нуса-Тенгара. Как сообщает информационный портал Detik, сотни других пациентов проходят лечение.

«В настоящее время число заболевших лихорадкой Денге в провинции Нуса-Тенгара составляет 449 человек. Больше всего случаев зафиксировано в районе Западного Ломбока, где 105 заболевших», — заявила глава отдела здравоохранения в провинции Нуса-Тенгара Нурхадини Эка Деви.

По ее словам, случаи заболевания лихорадкой Денге сейчас достигли своего пика. Среди заболевших больше детей, чем взрослых, так как они более уязвимы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник управления здравоохранения города Сурабая Фебрия Рахманита заявила, что число случаев заражения вирусом Денге в городе в январе 2019 года сократилось по сравнению с тем же периодом 2018 года.

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