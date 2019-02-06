В Дагестане арестовали чиновника за нанесение ущерба биоресурсам Каспия

Махачкала, , 17:05 — REGNUM Заместителя руководителя Западно-Каспийского бассейнового водного управления (ЗКБВУ), уроженца Чеченской Республики Якова Бабижаева арестовали в Дагестане. Его заключили под стражу по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщили ИА REGNUM 6 января в пресс-службе Советского районного суда города Махачкалы.

Уголовное дело в отношении задержанного было возбуждено 28 января. Следствие полагает, что чиновник выдал индивидуальному предпринимателю два незаконных разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте. Однако данная часть акватории Каспийского моря площадью 22 га находится в федеральной собственности. Подобные действия нанесли водным биоресурсам моря ущерб в размере более 5 млн рублей.

Добавим, что ЗКБВУ является территориальным органом Федерального агентства водных ресурсов межрегионального уровня. Ведомство занимается управлением федеральным имуществом в сфере водных ресурсов в бассейнах реки Терек и других, впадающих в Каспийское море. Сфера деятельности распространяется на территории всех республик Северного Кавказа.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что житель Дагестана возвёл на побережье Каспийского моря каменную насыпь длиной 100 метров, которая огораживает береговую полосу площадью 4 тыс. м и ограничивает доступ людей к морю. Объект, как установила прокуратура, был возведен без утвержденного проекта и разрешения на строительство. Надзорный орган обратился в суд, который постановил убрать ограждение.