Среда, 6 Февраля 2019 года
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Члена районной администрации в Танзании подозревают в убийстве мужчины

Происшествия

Убийство произошло во время церковной службы

Итиги, Танзания, 6 февраля 2019, 16:08 — REGNUM  Командующий полицией по области Сингида Свитберт Нджевике рассказал о нападении главы провинциального совета района Итиги Пиуса Лухенде на гражданина во время церковной службы, сообщает Восточноафриканское телевидение ЕАtv.

По его словам, Лухенде вместе с полицией по противодействию браконьерам ворвался в церковь после получения информации о «порче церковного имущества». По полученной ими информации, подозреваемый якобы находился внутри церкви в деревне Казикази.

Нджевике добавил, что в церкви Лухенде, и члены полиции по противодействию браконьерам открыли стрельбу. Был убит 28-летний гражданин Танзании Исак Петро. Происшествие случилось 2 февраля.

Полиция задержала 7 человек, подозреваемых в убийстве. В том числе и главу провинциального совета Лухенде.

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Бытовые убийства
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