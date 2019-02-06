Члена районной администрации в Танзании подозревают в убийстве мужчины

Итиги, Танзания, , 16:08 — REGNUM Командующий полицией по области Сингида Свитберт Нджевике рассказал о нападении главы провинциального совета района Итиги Пиуса Лухенде на гражданина во время церковной службы, сообщает Восточноафриканское телевидение ЕАtv.

По его словам, Лухенде вместе с полицией по противодействию браконьерам ворвался в церковь после получения информации о «порче церковного имущества». По полученной ими информации, подозреваемый якобы находился внутри церкви в деревне Казикази.

Нджевике добавил, что в церкви Лухенде, и члены полиции по противодействию браконьерам открыли стрельбу. Был убит 28-летний гражданин Танзании Исак Петро. Происшествие случилось 2 февраля.

Полиция задержала 7 человек, подозреваемых в убийстве. В том числе и главу провинциального совета Лухенде.