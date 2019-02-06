СК опроверг обнаружение девятого погибшего в «звездном доме» в Москве

Москва, , 15:25 — REGNUM Следователи опровергли сообщения о том, что на месте пожара на Никитском бульваре в Москве найден девятый погибший. Об этом 6 февраля сообщает RT.

В столичном главке СКР сообщили, что информация об увеличении числа жертв является ошибочной.

За тело человека приняли сгоревшую одежду. Эту ошибку допустили рабочие, разбиравшие завалы, уточнил источник в экстренных службах.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 4 февраля пожар произошел в многоквартирном доме на Никитском бульваре в центре Москвы. Погибли восемь человек, в том числе двое детей. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неисправной электропроводки.

В этом элитном доме находятся квартиры актрисы Ингеборги Дапкунайте, художников Елены Лавреки и Никаса Сафронова, оперной певицы Любови Казарновской.

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