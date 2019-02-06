Краснодарские чиновники подозреваются в халатности из-за самостроев

Армавир, Краснодарский край, , 15:24 — REGNUM Двое чиновников администрации Армавира Краснодарского края — начальник управления архитектуры и градостроительства и начальник отдела земельного контроля — стали подозреваемыми в уголовном деле о самостроях. Чиновников подозревают в халатности, сообщили ИА REGNUM 6 февраля в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным следствия, с 2013 по 2017 годы на территории города Армавира было незаконно построено 11 многоквартирных жилых домов. Следователи полагают, что их строительство стало возможно из-за халатности, допущенной чиновниками администрации: именно управлением архитектуры и градостроительства были подготовлены разрешения на строительство этих домов, несмотря на несоответствие схемы планировочной организации земельного участка требованиям градостроительного плана. Более того, часть домов остается недостроенной, из-за чего страдают дольщики. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко назвал ситуацию с самовольным строительством на территории региона «управляемой». До 15 февраля текущего года каждый муниципалитет Кубани должен разработать регламент действий — от выявления самостроя до его сноса.

Читайте ранее в этом сюжете: Ситуация с самостроями на Кубани «управляемая» — замгубернатора