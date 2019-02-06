Милиция задержала двух киргизстанцев, пытавшихся продать более 100 кг ртути

Бишкек, , 15:09 — REGNUM Сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков пресекли попытку сбыта крупной партии ядовитых веществ. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел.

По данным ведомства, в результате спецоперации на юге республики арестованы двое киргизстанцев, пытавшихся продать свыше 100 кг ртути.

Сейчас следственные органы пытаются установить личности других соучастников этого преступления.

ИА REGNUM напоминает, что предыдущее подобное преступление такого масштаба произошло в одном из южных регионов Киргизии весной 2015 года.

Тогда киргизские пограничники задержали троих киргизстанцев и семь таджикистанцев, в том числе троих сотрудников агентства по контролю за наркотиками Таджикистана, которые незаконно пересекли границу и пытались нелегально купить у граждан Киргизии 180 кг ртути.

Отметим, что ртуть является чрезвычайно опасным химическим веществом.

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