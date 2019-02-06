Боевик ВСУ пытался изнасиловать продавщицу магазина в Счастье — Марочко

Луганск, , 15:17 — REGNUM Боевик 25 бригады ВСУ попал в больницу после неудачной попытки изнасилования, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, сообщил 6 февраля официальный сайт оборонного ведомства.

Он рассказал, что мужчина покинул место несения службы и отправился в населённый пункт Счастье за алкогольными напитками.

«Во время покупки алкоголя военнослужащий в состоянии сильного алкогольного опьянения пытался изнасиловать продавщицу ночного магазина. В состоянии шока девушка разбила бутылку шампанского об голову преступника и вызвала полицию», — рассказал представитель Народной милиции ЛНР.

Неудавшегося насильника увезли в больницу с черепно-мозговой травмой.

Ранее Андрей Марочко рассказал, что за последнее время жители населённого пункта Счастье подали в местные правоохранительные органы 37 заявлений о правонарушениях со стороны боевиков ВСУ, однако на них не последовало должной реакции.

Читайте также: ЛНР: Жители прифронтовых посёлков считают боевиков ВСУ «отмороженными»