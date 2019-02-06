В Уганде военнослужащего подозревают в убийстве четырех человек

Кампала, , 15:13 — REGNUM Солдат фронта народной обороны Уганды (UPDF) Иссак Ньютон Окелло подозревается в убийстве семьи из трех человек в провинции Алебтонг в декабре 2018 года. В отношении подозреваемого завели дело о массовом убийстве, сообщает Daily Monitor Uganda.

Убитые — 35-летний Эмми Окелло, его жена Бетти Арао, 29 лет, и их трехлетний сын. Также Исааку Ньютона Окелло предъявлены обвинения в убийстве нерожденного ребенка. В момент убийства женщина была на седьмом месяце беременности.

12 декабря 2018 И. Н. Окелло был задержан. Судебные слушания по делу о четырех убийствах начались 5 февраля. Убийство получило общественный резонанс, жители провинции ждут восстановления справедливости.