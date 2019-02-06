В Забайкалье завезли монгольскую колбасу с африканской чумой свиней

Петровск-Забайкальский, Забайкальский край, , 14:51 — REGNUM В Забайкалье и соседней Бурятии возник ажиотаж в связи с обнаружением африканской чумы свиней в колбасе монгольского производства, передаёт газета «Вечорка».

Судя по циркуляру, отправленному сегодня, 6 февраля главой администрации Петровск-Забайкальского муниципального района в адрес глав сельских поселений, а также руководителей образовательных и культурных учреждений, ситуация более чем серьёзная.

«Сегодня получен Россельхознадзором положительный результат на АЧС (африканская чума свиней) из колбасы монгольского производства, колбасу поставил ТК Абсолют. В связи с угрозой возникновения АЧС на территории муниципального района «Петровск-Забайкальский район» просим Вас принять исчерпывающие меры по оповещению населения о недопущении покупки данной колбасы, довести до владельцев свиней об угрозе скармливания пищевых отходов, содержащих колбасные изделия из Монголии», — говорится в обращении руководства муниципалитетом.

По информации читателей «Вечорки», руководство торгового комплекса «Абсолют» предлагает покупателям сдать обратно приобретенную у них монгольскую колбасу по двойной цене. Для этого, если верить расклеенным объявлениям, даже не понадобится товарный чек, хотя о чуме в объявлениях ничего не сказано. Единственное предостережение — не кормить этой колбасой поросят.

Аналогичные предупреждения распространили сегодня и в Бурятии. Оказалось, что с 1 по 5 февраля продукция из заражённого мяса продавалась в магазинах Улан-Удэ, а также в ряде районов: Джидинском, Заиграевском, Кабанском, Селенгинском, Закаменском, Кяхтинском, Баргузинском, Курумканском. В список попали колбасы «Ханский Пир», «Монгольская», салями «Улан-Баторская», варёная «Докторская из Монголии», варёная «Дары Монголии».

Напомним, африканская чума свиней, также известная как африканская лихорадка или болезнь Монтгомери, — это инфекционное заболевание, характерное лихорадкой, воспалительными процессами и прекращением кровоснабжения внутренних органов, отеком легких, кожными и внутренними кровоизлияниями.

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