В Татарии после жестокого убийства 529 собак возбуждено уголовное дело

Казань, , 14:32 — REGNUM В Татарии в отношении предпринимателя, занимающегося отловом бездомных животных, возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре республике.

Ведомство проводило проверку законодательства при организации местными властями работ по регулированию численности безнадзорных животных. Предприниматель занимался отловом животных по договору с исполкомом Мамадышского муниципального района.

В 2017—2018 годах он выловил и умертвил 529 собак. При этом он не информировал население о месте вылова, мероприятия проводились без участия заявителей, не помещая животных в приют, не учитывая их и не проводя клинический осмотр и вакцинацию. Предприниматель не выяснял, есть ли хозяева у этих собак.

Причем в случае, если животные бездомные, то законом предписано проводить кастрацию и возвращать их в места обитания. Вместо всего этого собаки умерщвлялись на месте, а их трупы хоронились в скотомогильниках без всякого учета.

В прокуратуре подчеркнули, что смерть собак наступала в результате использования препарата, который применяют для вынужденного бескровного умерщвления животных в целях борьбы с очагом инфекции.

«Препарат относится к группе курареподобных веществ и его использование является жестоким методом умерщвления животных и запрещено, поскольку гибель происходит от удушья и при полном сохранении сознания и болевой реакции», — пояснили в надзорном органе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Благовещенске Амурской области сотрудники полиции задержали руководителя приюта для собак, который подозревается в жестоком обращении с животными. Ранее в полицию поступило сообщение о том, что в данном приюте собаки содержатся в ненадлежащих условиях. Прибывшие на место полицейские обнаружили более 40 трупов собак, которые, согласно заключению ветеринаров, погибли от истощения.

Руководитель приюта находился за границей и по возвращении был задержан. В настоящее время подозреваемый находится в следственном изоляторе.