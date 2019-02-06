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В январе в Западно-Казахстанской области произошло более 50 пожаров

Происшествия

За год в регионе зарегистрировано почти 700 пожаров

Астана, 6 февраля 2019, 14:30 — REGNUM  В 2018 году в Западно-Казахстанской области произошло 697 пожаров, в результате которых погибли 11 человек, заявил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям области Жасулан Джумашев, сообщает новостной портал западного Казахстана «Мой город».

По его словам, в январе в регионе зарегистрировано 54 пожара, которые унесли жизни троих человек.

Джумашев напомнил, что в Западно-Казахстанской области проживают 641 тыс. человек. С начала отопительного сезона сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям проверили более 27 тыс. домов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Казахстане зарегистрировано 14 657 пожаров, что на 6% меньше, чем в 2017 года. В результате пожаров в республике погибли 434 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В 2018 году число жертв пожаров в Казахстане выросло на 19%

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Противопожарная безопасность
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