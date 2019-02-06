Среда, 6 Февраля 2019 года
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В Бердянске возобновили подачу воды через неделю после аварии

Происшествия

Разрушенным коллектором заинтересовалась прокуратура

Бердянск, Украина, 6 февраля 2019, 14:33 — REGNUM  Коммунальные службы Бердянска возобновили подачу воды в городской водопровод. Об этом сообщил 6 января телеканал «1+1» со ссылкой на свои источники.

По их данным, в ближайшее время специалисты планируют полностью восстановить водоснабжение города.

Напомним, в течение недели 40 тыс. человек жили без воды, поскольку в городе прорвало магистральный коллектор. Ранее после починки одного участка коллектора, произошло его повторное обрушение в другом месте.

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Местная прокуратура занялась расследованием причин прорыва коллектора, поскольку его реконструкция проводилась в 2002 году и местные власти заявляли, что сооружение прослужит как минимум 30 лет.

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