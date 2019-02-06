Пострадавшие при пожаре в челябинском Озёрске получат помощь

Озёрск, Челябинская область, , 14:23 — REGNUM Жильцы пострадавшего в челябинском Озёрске здания бывшего общежития получат материальную помощь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии.

В первую очередь предстоит решить вопрос с временным расселением жителей пострадавших квартир. Также граждане, которые потеряли своё имущество, получат материальную помощь. Об этом распорядился губернатор Борис Дубровский.

Кроме того, пострадавшим помогают волонтёры из числа местных жителей. Неравнодушные граждане откликнулись на беду и оказали пострадавшим помощь.

Сейчас восемь жильцов размещены в общежитии Озёрского технического колледжа. Здесь же действует пункт сбора вещей.

Также в мэрии уточнили информацию по пострадавшим в результате пожара. Госпитализированы десять человек, из них четыре ребёнка. Двое находятся в реанимации.

Сейчас в пострадавшем подъезде остались два жильца, которые отказались покидать своё жильё.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл вечером 5 февраля. Спасатели эвакуировали 26 человек.

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