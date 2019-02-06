До -53°С: в Иркутскую область пришли аномальные морозы

Иркутск, , 14:18 — REGNUM Жители Иркутской области переживают одни из самых сильных морозов за последние 20 лет. По данным ФГБУ «Иркутское УГМС», во власти Арктического антициклона регион будет находиться до 7−12 февраля.

В эти дни температура воздуха в ночные и утренние часы достигнет экстремальных значений от —40 °C до —45 °C (местами — 46, —51°С), а в северных районах столбик термометра опустится до —53 °C.

В Иркутске среднесуточная температура воздуха тоже оказалась на 7−11°С ниже климатической нормы. Такую погоду синоптики считают аномальной.

«Такие погодные условия определяются влиянием антициклона, который достиг максимального развития в результате сильного радиационного выхолаживания и поступления холодных воздушных масс из Арктического бассейна», — пояснили в иркутском гидрометцентре.

Метеорологи также отмечают, что за последние 20 лет холодные первые декады Приангарье наблюдались в 2013, 2010, 2006, 2005 и 2001 годах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сильные морозы с минимальными температурами до —40 °C, местами — до —49 °C в ближайшие три дня сохранятся также в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях, в Красноярском крае и в Алтайском крае.

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