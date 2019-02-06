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В Бурятии от переохлаждения погибли 67 человек

Происшествия

С октября по февраль

В Бурятии от переохлаждения погибли 67 человек
Мороз

Улан-Удэ, 6 февраля 2019, 14:13 — REGNUM  В Бурятии, начиная с октября 2018 года, к врачам обратились 318 человек с диагнозом «обморожение», в том числе 10 детей.

«В амбулаторных условиях лечились 75 человек, в больницах — 176 человек, среди которых пять детей. Всего за период от переохлаждения погибли 67 человек», — цитирует infpol.ru пресс-службу минздрава Бурятии.

Медики подчеркнули, что большинство пострадавших просто уснули на улице, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным республиканского следственного управления СКР, в том числе от переохлаждения в регионе скончалась несовершеннолетняя девушка. Её тело нашли утром 6 января 2019 года во дворе закусочной в селе Курумкан.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бурятии с начала года от переохлаждения погибли 13 человек

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