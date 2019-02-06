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Столкновения в Южном Судане: девять человек убиты

Происшествия

Двое погибших были мирными жителями

Джуба, 6 февраля 2019, 14:09 — REGNUM  На юге Южного Судана в штате Амади в ходе столкновений убито девять человек, сообщает Daily Monitor Uganda.

На выходных 3−4 февраля произошли столкновения между представителями Национального фронта освобождения (NAS) под предводительством генерала Томаса Сирилло и сторонниками фракции Рика Мачара SPLM-IO.

Перестрелка произошла в районе Кедиба штата Амади в регионе Йей, который контролирует генерал Сирилло. Двое из погибших были мирными гражданами.

Напомним, генерал Сирилло отказался подписывать мирное соглашение в сентябре 2018 года. Соглашение закрепляло мир между президентом Южного Судана Салвой Кииром и бывшим лидером повстанцев Риком Мачаром. Однако миротворческие силы Южного Судана подозревают президента и Мачара в подготовке наступательной операции против Сирилло.

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